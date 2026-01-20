В Британии намерены запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 20 января, 2026
    • 05:14
    Правительство Великобритании проведет консультации по ограничению использования социальный сетей детьми и подростками, а также усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на официальном портале правительства.

    "Правительство начинает консультации по вопросу использования детьми социальных сетей и запрещает использование телефонов в школах для защиты благополучия молодежи и обеспечения более безопасного пребывания в интернете", - говорится в заявлении.

    Власти Великобритании обсудят определение минимального разрешенного возраста для пользования соцсетями, оценят опыт стран, которые уже ввели подобное ограничение.

    При этом агентство Reuters утверждает, что консультации по этой теме уже стартовали в понедельник, 19 января. По данным издания, представители правительства Великобритании планируют посетить Австралию, которая в декабре 2025 года ввела полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Какой возрастной порог рассматривается британскими властями, не сообщается.

    Отметим, что Австралия стала первой в мире страной, запретившей использование социальных сетей лицам, не достигшим 16 лет. Закон, принятый парламентом страны в ноябре 2024 года, вступил в силу 10 декабря 2025 года.

    Великобритания соцсети Австралия

