В Британии намерены запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями

Правительство Великобритании проведет консультации по ограничению использования социальный сетей детьми и подростками, а также усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на официальном портале правительства.

"Правительство начинает консультации по вопросу использования детьми социальных сетей и запрещает использование телефонов в школах для защиты благополучия молодежи и обеспечения более безопасного пребывания в интернете", - говорится в заявлении.

Власти Великобритании обсудят определение минимального разрешенного возраста для пользования соцсетями, оценят опыт стран, которые уже ввели подобное ограничение.

При этом агентство Reuters утверждает, что консультации по этой теме уже стартовали в понедельник, 19 января. По данным издания, представители правительства Великобритании планируют посетить Австралию, которая в декабре 2025 года ввела полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Какой возрастной порог рассматривается британскими властями, не сообщается.

Отметим, что Австралия стала первой в мире страной, запретившей использование социальных сетей лицам, не достигшим 16 лет. Закон, принятый парламентом страны в ноябре 2024 года, вступил в силу 10 декабря 2025 года.