В Британии и США распространяется "зомби-наркотик"

В Великобритании предупредили о распространении в стране наркотика, который, как утверждается, "разъедает" плоть и "превращает людей в зомби".

В Великобритании предупредили о распространении в стране наркотика, который, как утверждается, "разъедает" плоть и "превращает людей в зомби".

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.

Мощный транквилизатор ксилазин для животных, часто называемый "трэнк" или "зомби-наркотик", от которого страдает население некоторых городов в США, теперь проник на нелегальный рынок наркотиков в Великобритании. В Белом доме его уже назвали "новой угрозой для нации", передают журналисты.

Первой жертвой данного наркотика в Великобритании, согласно результатам вскрытия, стал Карл Уорбертон, который был найден мертвым в своем доме в Солихалле в мае 2022 года. В его организме были обнаружены героин, фентанил, кокаин, а также ксилазин.

У людей, которые употребляют данный наркотик, часто появляются язвы и инфекции на коже в местах инъекций, которые могут начать гнить, из-за чего препарат прозвали "пожирающим плоть".

Исследователь из Королевского колледжа Лондона Кэролайн Коупленд утверждает, что распространение наркотика "вызывает беспокойство", поскольку пагубные последствия данного транквилизатора могут затронуть не только потребителей героина, но и гораздо более широкий круг зависимых.

С мая 2022 по август 2023 года исследователи зафиксировали 35 случаев употребления ксилазина в Англии, Шотландии и Уэльсе. В Северной Ирландии не было обнаружено ни одного случая.