​В Британии число жертв COVID-19 увеличилось на 43 человека

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 43, общее число умерших достигло 42 632.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Количество выявленных заболевших увеличилось на 1 221, до 304 331.

Согласно опубликованным 19 июня правительственным данным, коэффициент распространения заражения в стране R остается ниже единицы, на уровне 0,7-0,9, то есть введенные в связи с пандемией ограничения продолжат постепенно отменяться. При этом существует небольшая вероятность того, что распространение вируса в Лондоне слегка растет, однако пока утверждать это преждевременно, отмечается в докладе.