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В Британии будут введены новые ограничения из-за "омикрон"-штамма

В Британии будут введены новые ограничения из-за "омикрон"-штамма Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений на фоне сообщений о распространении нового "омикрон"-штамма коронавируса.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 23:52
В Британии будут введены новые ограничения из-за омикрон-штамма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений на фоне сообщений о распространении нового "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, Джонсон объявил о введении правительственного "плана Б", согласно которому в стране будут введены новые ограничения. Так, со следующей недели граждан обяжут возобновить дистанционный формат работы, с 10 декабря ношение масок станет обязательным в ряде помещений общественных мест, в частности в театрах и кинозалах. Через неделю посетителям закрытых помещений с численностью от 500 человек (например, в ночных клубах) потребуется предъявить COVID-паспорта.

По словам Джонсона, "становится все более очевидным", что "омикрон", впервые обнаруженный в Южной Африке, распространяется по миру намного быстрее предыдущего варианта "дельта" и введение новых ограничений стало "соразмерным и ответственным" решением.

В Великобритании второй день подряд регистрируют более 100 случаев заражения "омикрон"-штаммом за сутки, 8 декабря был зафиксирован 131 случай, общее число пациентов с этим штаммом коронавируса в стране достигло 568.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya "omikron" ştamına görə məhdudiyyətləri sərtləşdirir

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