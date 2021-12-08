В Британии будут введены новые ограничения из-за "омикрон"-штамма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений на фоне сообщений о распространении нового "омикрон"-штамма коронавируса.
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По словам Джонсона, "становится все более очевидным", что "омикрон", впервые обнаруженный в Южной Африке, распространяется по миру намного быстрее предыдущего варианта "дельта" и введение новых ограничений стало "соразмерным и ответственным" решением.
В Великобритании второй день подряд регистрируют более 100 случаев заражения "омикрон"-штаммом за сутки, 8 декабря был зафиксирован 131 случай, общее число пациентов с этим штаммом коронавируса в стране достигло 568.