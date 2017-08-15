В Британии более 200 пациентов заразились устойчивым к медикаментам грибком

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Врачи обнаружили устойчивый к медикаментам вид грибка у более 200 пациентов британских больниц.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на службу здравоохранения Англии.

Грибок Candida auris был впервые обнаружен в Японии, встречается редко. Заболевание может протекать без видимых симптомов, но зачастую вызывает серьезные инфекции кровотока и раневые инфекции.

Более 55 больниц по всей стране сообщили о случаях заражения грибком. Медики ввели особые меры предосторожности.

Сейчас вспышка грибка подавлена, заявили в службе здравоохранения Англии.