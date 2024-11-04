В Британии 17 предприятий примут участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей

Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели. В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее.

Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели. В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

"Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве", - говорится в материале.

Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели.