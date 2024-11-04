О нас

В Британии 17 предприятий примут участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей

В Британии 17 предприятий примут участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели. В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 14:06
В Британии 17 предприятий примут участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей

Тысяча работников в Великобритании присоединятся к первому эксперименту с введением четырехдневной рабочей недели. В эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

"Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве", - говорится в материале.

Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi