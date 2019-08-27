В Бразилии заявили, что откажутся от помощи G7 в борьбе с пожарами в Амазонии

Власти Бразилии откажутся от международной финансовой помощи для борьбы с пожарами в амазонских лесах, анонсированной президентом Франции Эмманюэлем Макроном по результатам встречи Группы семи (G7).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал G1 со ссылкой на заявления главы гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникса Лоренцони.

"Возможно, эти средства более подойдут для того, чтобы восстановить леса Европы. Макрон не смог избежать предсказуемого пожара в церкви, являющейся [культурным] наследием человечества, и еще собирается нас чему-то учить?", - приводит портал слова политика.

По мнению Лоренцони, Бразилия может научить "любую страну" тому, как сохранять леса.