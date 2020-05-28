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В Бразилии за сутки коронавирусом заразились десятки тысяч человек

В Бразилии за сутки коронавирусом заразились десятки тысяч человек

Количество новых случаев коронавируса за сутки в Бразилии превысило 20 тысяч, общее число выявленных зараженных составляет свыше 411 тысяч, скончались более 25,5 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Сутками ранее сообщалось о 391 222 зараженных и 24 512 скончавшихся. По последним данным, в стране подтвержден 411 821 случай заражения COVID-19. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 1 086 и достигло 25 598. Излечились в общей сложности 166 647 человек.

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