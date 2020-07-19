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В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло на 28,5 тысячи, скончались более 920 человек.
Другие страны
19 июля 2020 г. 04:33
В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло на 28,5 тысячи, скончались более 920 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 28 532 новых случая заражения COVID-19 и 921 летальный исход.

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 074 860 случаев заражения, скончались 78 772 пациента с подтвержденным COVID-19.

Отмечается, что после заражения выздоровели по меньшей мере 1 342 362 человека.

Напомним, что Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

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