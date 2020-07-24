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В Бразилии второй день подряд отмечен резкий рост числа заразившихся COVID-19

В Бразилии второй день подряд отмечен резкий рост числа заразившихся COVID-19 ​​​​​​​Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 59 961, до 2 287 475.
Другие страны
24 июля 2020 г. 05:50
В Бразилии второй день подряд отмечен резкий рост числа заразившихся COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 59 961, до 2 287 475.

Об этом говорится в обновленной в четверг вечером сводке Минздрава cтраны.

Этот показатель второй день подряд растет значительно более высокими темпами, нежели в предыдущие четыре недели. В среду были зарегистрированы рекордные 67 860 новых случаев, тогда как ранее на протяжении месяца количество выявленных случаев в будние дни колебалось в районе от 40 тыс. до 50 тыс. положительных результатов диагностики в день.

Согласно сводке Минздрава, число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 311, до 84 082. Выздоровели 1 570 237 пациентов, 633 156 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 090 инфицированных и 40 летальных исходов. Эти показатели в последние дни также стабильно растут.

По итогам предыдущей недели эпидемиологического календаря Бразилии (12-18 июля) Минздрав впервые зафиксировал снижение числа новых инфицированных с начала эпидемии. При этом среднее количество смертей от последствий заражения коронавирусом продолжало оставаться стабильно высоким. На протяжении последних восьми недель этот показатель находился в районе отметки 1 тыс. человек в день и выше.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada virus 84 mindən çox insanı öldürdü
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