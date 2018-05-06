В Бразилии вертолет с невестой упал и загорелся - ВИДЕО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал Globo.

По счастливой случайности сама невеста не пострадала, однако трое сопровождающих получили ранения. Несмотря на инцидент, свадьба не была отменена, невесту доставили к жениху наземным транспортом.

Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся, однако его быстро потушили.