В Бразилии в крупном ДТП погибли 20 человек

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Автобус столкнулся с молоковозом на юге Бразилии, в результате чего погибли 20 человек, не менее десяти пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, представитель пожарной службы заявил, что авария произошла в понедельник утром рядом с муниципалитетом Кафезал-ду-Сул в штате Парана.

В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств, водитель автоцистерны и 18 пассажиров автобуса погибли. Один человек скончался от сердечного приступа.

В настоящее время власти расследуют причины произошедшего.