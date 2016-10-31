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    В Бразилии в крупном ДТП погибли 20 человек

    В настоящее время власти расследуют причины произошедшего

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Автобус столкнулся с молоковозом на юге Бразилии, в результате чего погибли 20 человек, не менее десяти пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, представитель пожарной службы заявил, что авария произошла в понедельник утром рядом с муниципалитетом Кафезал-ду-Сул в штате Парана.

    В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств, водитель автоцистерны и 18 пассажиров автобуса погибли. Один человек скончался от сердечного приступа.

    В настоящее время власти расследуют причины произошедшего.

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