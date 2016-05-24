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    ​В Бразилии тюремные бунты унесли жизни 14 человек

    Погибшим от 21 до 46 лет, пока опознаны восемь из 14 тел убитых

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Не менее 14 заключенных погибли в результате бунтов, произошедших в двух тюремных комплексах бразильского штата Сеара.

    Как передает Report, об этом сообщили в понедельник местные власти.

    Столкновения между заключенными начались в минувшие выходные на фоне забастовки, объявленной работниками пенитенциарной системы Бразилии, отмечает портал Diario Correo.

    Погибшим от 21 до 46 лет, пока опознаны восемь из 14 тел убитых.

    В результате полицейской операции по усмирению бунтующих в одной из тюрем обнаружен подземный туннель, однако информации о бегстве заключенных пока нет.

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