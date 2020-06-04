​В Бразилии разрешили испытания британской вакцины на добровольцах

Бразильское национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения Anvisa дало разрешение начать на добровольцах испытание вакцины против коронавируса, которая была разработана в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении регулятора.

В Anvisa заявили, что экспериментальная вакцина была создана Оксфордским университетом, информацию о ней и запрос на разрешение испытаний подало бразильское отделение компании Astrazeneca.

Неклинические испытания вакцины под названием ChAdOx1 nCov-19 на животных, а также первая фаза клинических испытаний на людях для оценки безопасности вакцины прошли в Англии, результаты свидетельствуют о ее приемлемом профиле безопасности, отметили в Anvisa.

"Бразилия стала одной из стран, выбранных для проведения тестов на эффективность вакцины, разработанной в Оксфордском университете. Две тысячи добровольцев примут участие в тестах", - говорится в сообщении Федерального университета Сан-Паулу, который выступает соорганизатором проведения испытаний.

Добровольцев будут набирать из числа тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, но не был им заражён ранее. Когда именно планируется начать испытания, в сообщении не уточняется.

Разрешение на проведение испытаний на добровольцах было опубликовано в официальной печати Бразилии.