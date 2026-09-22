В Бразилии пропал вертолет с певцом на борту

Вертолет с четырьмя людьми на борту, в том числе певцом Жералду Антониу ди Карвалью, пропал в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал G1, воздушное судно перестало выходить на связь вечером 21 сентября. Его поисками занимаются спасатели и военные.

В районе предполагаемого исчезновения вертолета наблюдались дождь, сильный ветер и туман.

Помимо пилота, на борту находились предприниматель и видеооператор.

Ди Карвалью выступает под сценическим псевдонимом Рик в составе дуэта Rick & Renner. Дуэт исполняет музыку в жанре сертанежу, который часто называют "бразильским кантри".