В Бразилии пропал вертолет с певцом на борту
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 08:53
Вертолет с четырьмя людьми на борту, в том числе певцом Жералду Антониу ди Карвалью, пропал в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.
Как передает Report со ссылкой на информационный портал G1, воздушное судно перестало выходить на связь вечером 21 сентября. Его поисками занимаются спасатели и военные.
В районе предполагаемого исчезновения вертолета наблюдались дождь, сильный ветер и туман.
Помимо пилота, на борту находились предприниматель и видеооператор.
Ди Карвалью выступает под сценическим псевдонимом Рик в составе дуэта Rick & Renner. Дуэт исполняет музыку в жанре сертанежу, который часто называют "бразильским кантри".
Последние новости
21:17
Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 разаЭнергетика
21:08
Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:58
Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный КипрВ регионе
20:54
Фото
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещанииВнутренняя политика
20:48
Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерстваВнешняя политика
20:39
Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
20:32
Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и ЕреваномВ регионе
20:17
Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и АрмениейВ регионе
20:13