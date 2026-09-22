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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Бразилии пропал вертолет с певцом на борту

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 08:53
    В Бразилии пропал вертолет с певцом на борту

    Вертолет с четырьмя людьми на борту, в том числе певцом Жералду Антониу ди Карвалью, пропал в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

    Как передает Report со ссылкой на информационный портал G1, воздушное судно перестало выходить на связь вечером 21 сентября. Его поисками занимаются спасатели и военные.

    В районе предполагаемого исчезновения вертолета наблюдались дождь, сильный ветер и туман.

    Помимо пилота, на борту находились предприниматель и видеооператор.

    Ди Карвалью выступает под сценическим псевдонимом Рик в составе дуэта Rick & Renner. Дуэт исполняет музыку в жанре сертанежу, который часто называют "бразильским кантри".

    Бразилия Вертолет

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