В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Бразилии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, землетрясение было зафиксировано в 19.25 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 89 километрах к западу от муниципалитета Тарауака.
Очаг землетрясения залегал на глубине 575,3 километра.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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