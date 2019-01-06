В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Бразилии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, землетрясение было зафиксировано в 19.25 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 89 километрах к западу от муниципалитета Тарауака.

Очаг землетрясения залегал на глубине 575,3 километра.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.