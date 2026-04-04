В Бразилии при крушении самолета погибли четыре человека
- 04 апреля, 2026
- 01:00
Частный одномоторный самолет врезался в жилой дом на северном побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул, в результате чего произошли взрыв и пожар.
Как передает Report, об этом сообщает портал G1.
По его данным, на борту находились четыре человека, все они погибли. Самолет выполнял рейс из Итаполиса в Капан-да-Каноа.
Отмечается, что в момент крушения дом был пуст. После удара начался сильный пожар, который распространился на соседние здания.
Местные власти проводят расследование причин происшествия. Пожар удалось потушить спустя несколько часов.
