    В Бразилии при крушении самолета погибли четыре человека

    Другие страны
    • 04 апреля, 2026
    • 01:00
    В Бразилии при крушении самолета погибли четыре человека

    Частный одномоторный самолет врезался в жилой дом на северном побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул, в результате чего произошли взрыв и пожар.

    Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

    По его данным, на борту находились четыре человека, все они погибли. Самолет выполнял рейс из Итаполиса в Капан-да-Каноа.

    Отмечается, что в момент крушения дом был пуст. После удара начался сильный пожар, который распространился на соседние здания.

    Местные власти проводят расследование причин происшествия. Пожар удалось потушить спустя несколько часов.

    Braziliyada baş verən təyyarə qəzasında dörd nəfər həlak olub

