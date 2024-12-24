В Бразилии обнаружили неизвестное ранее индейское племя

Исследователи смогли обнаружить районы проживания индейского племени масако в Бразилии, существование которого ранее было не зафиксировано и основывалось лишь на предположениях ученых.

Исследователи смогли обнаружить районы проживания индейского племени масако в Бразилии, существование которого ранее было не зафиксировано и основывалось лишь на предположениях ученых.

Как передает Report, об этом сообщило бразильская газета O Segredo.

Издание отмечает, что несмотря на свидетельства о существовании народа масако на западе Бразилии, ранее прямых доказательств их расселения в штате Рондония на западе страны не было. Издание также опубликовало кадры охоты индейцев в лесной чаще Амазонии, указав, что это "беспрецедентные изображения, которые доказывают существование амазонской этнической группы, никогда ранее не документированной".

Сделанные фотографии демонстрируют проживание изолированного сообщества, которое, по-видимому, процветает, несмотря на давление со стороны бразильских скотоводов.

В то же время теперь, после обнаружения, прежние условия жизни индейцев могут быть под угрозой из-за высокого интереса ученых к дальнейшим исследованиям, что также может навредить окружающей среде.

"Уважение прав изолированных коренных народов также имеет основополагающее значение для сохранения тропических лесов", - подчеркнул исследователь окружающей среды Паулу Моутинью.