​В Бразилии число заражений COVID-19 превысило 1,3 миллиона

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 1,3 миллиона, свыше 57 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных министерства здравоохранения страны.

По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 313 667 случаев заражения и 57 070 смертельных исходов.

Сообщается, что за последние 24 часа в стране выявили новых случая заражения, еще 1 109 пациентов с COVID-19 скончались.

Согласно информации министерства здравоохранения, после заражения выздоровели более 715 тысяч человек.