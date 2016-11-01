В Бразилии 10 человек погибли при обрушении пещеры

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли в центральной части Бразилии при обрушении пещеры, в которой проходила религиозная церемония в честь Дня всех святых.

Как передает Report, соответствующее сообщение размещено на сайте телеканала Globo.

По его данным, в момент инцидента в пещере находились по меньшей мере 50 человек. Сотрудники пожарной охраны, которые занимаются извлечением людей из-под завалов, утверждают, что число погибших может возрасти.

Травмы получили как минимум четыре человека. Все они доставлены в близлежащую больницу.

Пещера Каза-да-Педра является традиционным местом сбора христиан, отмечающих День всех святых. Она расположена в 10 км от населенного пункта Санта-Мария-де- Токантинс. Хотя сама религиозная церемония проходит у входа в пещеру, многие верующие заходят внутрь, чтобы помолиться и поставить свечи.