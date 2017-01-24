В бразильском курортном отеле прогремел взрыв

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Не менее двух человек получили ранения в понедельник в результате взрыва в отеле бразильского курортного города Гуаружа.

Как передает Report, об этом сообщила местная спасательная служба.

По данным издания Folha de Sao Paulo, причиной взрыва стала утечка газа. Возникший пожар уже потушен, пострадавшие доставлены в больницу.

Гуаружа — одно из наиболее популярных мест отдыха на берегу океана среди жителей крупнейшего бразильского мегаполиса Сан-Паулу.