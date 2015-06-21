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    ​В Братиславе задержаны 140 участников митинга против мигрантов - ВИДЕО

    Ранены трое правоохранителей

    Баку. 21 Июня. REPORT.AZ/ Тысячи людей вышли на улицы столицы Словакии выступать против миграционной политики Еврокомиссии.

    Как передает Report, согласно документу, на Словакию приходится почти 800 мигрантов, которых страна должна принять в течение двух лет.

    Отмечается, что в ходе демонстрации участники акции начали столкновения с сотрудниками полиции, задержаны около 140 человек. Ранены трое правоохранителей.

    Словакия, а также Франция, Венгрия и Польша выступили против предложенного Еврокомиссией плана по распределению 40 тыс. мигрантов, находящихся в Италии и Греции, между странами ЕС.

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