Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Бостоне убит - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Подозреваемый в стрельбе по полицейским в американском Бостоне убит. Как cообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в местной полиции.

При каких обстоятельствах был убит подозреваемый не уточняется.

*** 09:14

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в Бостоне в штате Массачусетс. В результате ранения получили двое полицейских. Как сообщает Report, об этом заявили в департаменте полиции города.

Инцидент произошел, когда правоохранители выехали по вызову, согласно которому на одной из улиц города находился вооруженный человек.

Подозреваемый находится на свободе.

По последним данным, полиция оцепила его вероятное местонахождение.