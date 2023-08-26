В Бостоне при стрельбе во время парада ранены семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы во время парада, посвященного карибской культуре, в американском Бостоне (штат Массачусетс).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
По его данным, пострадавшие были госпитализированы с незначительными ранениями. Полиция задержала нескольких человек и изъяла огнестрельное оружие.
Напомним, что в Бостоне в эти дни проходят два парада, которые являются частью ежегодного карнавала карибской культуры.