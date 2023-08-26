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В Бостоне при стрельбе во время парада ранены семь человек

В Бостоне при стрельбе во время парада ранены семь человек По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы во время парада, посвященного карибской культуре, в Бостоне (штат Массачусетс).
Другие страны
26 августа 2023 г. 19:52
В Бостоне при стрельбе во время парада ранены семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы во время парада, посвященного карибской культуре, в американском Бостоне (штат Массачусетс).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По его данным, пострадавшие были госпитализированы с незначительными ранениями. Полиция задержала нескольких человек и изъяла огнестрельное оружие.

Напомним, что в Бостоне в эти дни проходят два парада, которые являются частью ежегодного карнавала карибской культуры.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də parad zamanı atışma olub, yaralananlar var

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