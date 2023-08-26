В Бостоне при стрельбе во время парада ранены семь человек

В Бостоне при стрельбе во время парада ранены семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы во время парада, посвященного карибской культуре, в Бостоне (штат Массачусетс).

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По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы во время парада, посвященного карибской культуре, в американском Бостоне (штат Массачусетс). Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию. По его данным, пострадавшие были госпитализированы с незначительными ранениями. Полиция задержала нескольких человек и изъяла огнестрельное оружие. Напомним, что в Бостоне в эти дни проходят два парада, которые являются частью ежегодного карнавала карибской культуры. Подпишитесь на наш Telegram канал