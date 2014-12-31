В Бостоне группа подростков напала на двоих полицейских

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Двое полицейских американского города Бостон (штат Массачусетс) были госпитализированы после совершенного на них нападения группы подростков. Об этом сообщил руководитель управления полиции Бостона Уильям Эванс.

Стражи порядка, по его словам, подверглись избиению со стороны шестерых молодых людей, одного из которых они пытались арестовать. В результате полицейские - мужчина и женщина - вынуждены были обратиться в больницу, где им оказали стационарную помощь. По завершении всех необходимых процедур, характер которых не конкретизировался, полицейских выписали из лечебного учреждения.

Инцидент, как рассказал Эванс, произошел в понедельник, когда двое полицейских прибыли по одному из адресов Бостона для вручения ордера об аресте 19-летнему Вубенсону Мориссету, неоднократно игнорировавшему вызовы в суд. Стражи порядка застали Мориссета на лестничной площадке своего дома в окружении шестерых подростков. Когда полицейские попытались надеть на него наручники, его знакомые - среди которых были четыре девушки в возрасте от 13 до 16 лет - воспротивились этому и стали наносить правоохранителям удары руками и ногами. Полицейские использовали для самозащиты газовые баллончики и вызвали подкрепление. В итоге были арестованы семь человек, включая Мориссета. Позднее шестерых выпустили под залог.

Эванс особо отметил, что подвергшиеся нападению полицейские не пытались воспользоваться своим табельным оружием.