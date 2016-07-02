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    ​В Боливии жертвами двух ДТП с автобусами стали 18 человек

    Полиция ведет расследование

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Жертвами двух крупных аварий с участием автобусов, произошедших в Боливии стали по меньшей мере 18 человек, еще девять человек получили травмы. Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    Первая авария произошла в провинции Кильякольо на западе страны, когда микроавтобус, в котором находились 12 человек, врезался в автобус. Тогда десять человек погибли, двое выживших серьезно пострадали, они находятся в больнице. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

    Второе ДТП произошло на шоссе Потоси — Сукре, когда автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся, при этом погибли восемь человек, еще семеро были ранены.

    Официальных данных о причинах и виновниках аварий пока сделано не было, полиция ведет расследование.

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