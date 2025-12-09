Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Боливии восемь человек погибли в ДТП с автобусом

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 05:44
    В Боливии восемь человек погибли в ДТП с автобусом

    По меньшей мере восемь человек погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Боливии на опасной горной трассе между городом Ла-Пас и регионом Юнгас.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил начальник пожарной службы Ла-Паса Павел Тобар.

    По его словам, дорога, где произошла авария, находится в плохом состоянии из-за дождей, водитель мог потерять управление.

    "Небольшой пассажирский автобус упал в овраг с высоты примерно 150 метров. Восемь человек погибли, шестеро пострадали. Среди погибших - трехлетняя девочка", - уточнил Тобар.

    Пожарные и волонтеры в течение нескольких часов работали над спасением выживших и извлечением тел.

    Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают более 1 тыс. человек, 40 тыс. получают травмы.

    ДТП Боливия погибшие
    Boliviyada avtobus qəzasında səkkiz nəfər ölüb
    Elvis

