В Боливии восемь человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере восемь человек погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Боливии на опасной горной трассе между городом Ла-Пас и регионом Юнгас.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил начальник пожарной службы Ла-Паса Павел Тобар.

По его словам, дорога, где произошла авария, находится в плохом состоянии из-за дождей, водитель мог потерять управление.

"Небольшой пассажирский автобус упал в овраг с высоты примерно 150 метров. Восемь человек погибли, шестеро пострадали. Среди погибших - трехлетняя девочка", - уточнил Тобар.

Пожарные и волонтеры в течение нескольких часов работали над спасением выживших и извлечением тел.

Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают более 1 тыс. человек, 40 тыс. получают травмы.