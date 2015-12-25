В Боливии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 12 человек погибли, еще девять пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на западе Боливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

По их данным, из 12 жертв ДТП 11 находились в кузове грузовика. Авария произошла на шоссе, соединяющем город Кочабамба и Ла-Пас. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ежегодно на дорогах в Боливии в среднем погибают около 1 тыс. человек, еще 40 тыс. получают травмы.