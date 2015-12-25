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    В Боливии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек

    Причины и обстоятельства ДТП выясняются

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 12 человек погибли, еще девять пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на западе Боливии. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти. 

    По их данным, из 12 жертв ДТП 11 находились в кузове грузовика. Авария произошла на шоссе, соединяющем город Кочабамба и Ла-Пас. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ежегодно на дорогах в Боливии в среднем погибают около 1 тыс. человек, еще 40 тыс. получают травмы.

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