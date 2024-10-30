В Боливии в ходе акции протеста пострадали 20 человек

Порядка 20 человек получили ранения в результате столкновений между полицией и сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса, перекрывающими трассы в знак протеста против политики действующего правительства.

Порядка 20 человек получили ранения в результате столкновений между полицией и сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса, перекрывающими трассы в знак протеста против политики действующего правительства.

Как передает Report , об этом сообщило агентство ABI.

Согласно информации, серьезные столкновения произошли у города Майрана, где сторонники экс-президента напали на полицейских, пытавшихся разблокировать движение на дороге, соединяющей департаменты Кочабамба и Санта-Крус.

Агентство со ссылкой на министерство здравоохранения отмечает, что в общей сложности за 16 дней протестов серьезно пострадали 44 полицейских.

Напомним, что 26 октября МИД Боливии опубликовал заявление, в котором обвинил Моралеса в попытке подорвать конституционный строй и дестабилизировать ситуацию в стране. Действующий президент Боливии Луис Арсе был министром экономики при Моралесе и его ставленником на выборах главы государства в октябре 2020 года. Однако позднее между политиками возникли разногласия, в том числе из-за того, кто должен стать кандидатом в президенты от правящей партии "Движение к социализму".