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В Боливии пропал самолет с пятью людьми на борту

В Боливии пропал самолет с пятью людьми на борту Власти Боливии распорядились привлечь военных к поиску пропавшего на севере страны небольшого самолета, на борту которого находились пять человек.
Другие страны
2 мая 2025 г. 06:20
В Боливии пропал самолет с пятью людьми на борту

Власти Боливии распорядились привлечь военных к поиску пропавшего на севере страны небольшого самолета, на борту которого находились пять человек.

Как передает Report, об этом написал президент страны Луис Арсе в своем телеграм-канале.

"В связи с исчезновением самолета Cessna 172CP, на борту которого было пять человек, в том числе ребенок, мы дали указание через наши вооруженные силы, объединенное командование по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательные отряды ВС о немедленном начале поисково-спасательной операции. Самолет пропал, выполняя маршрут между населенным пунктом Баурес и городом Тринидад в департаменте Бени", - отметил он.

По данным управления гражданской авиации Боливии, пилот пропавшего самолета подал сигнал бедствия 30 апреля и больше не выходил на связь. В этот момент воздушное судно находилось в 109 км к северо-востоку от Тринидада, административного центра Бени.

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