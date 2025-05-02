В Боливии пропал самолет с пятью людьми на борту

Власти Боливии распорядились привлечь военных к поиску пропавшего на севере страны небольшого самолета, на борту которого находились пять человек.

Власти Боливии распорядились привлечь военных к поиску пропавшего на севере страны небольшого самолета, на борту которого находились пять человек.

Как передает Report , об этом написал президент страны Луис Арсе в своем телеграм-канале.

"В связи с исчезновением самолета Cessna 172CP, на борту которого было пять человек, в том числе ребенок, мы дали указание через наши вооруженные силы, объединенное командование по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательные отряды ВС о немедленном начале поисково-спасательной операции. Самолет пропал, выполняя маршрут между населенным пунктом Баурес и городом Тринидад в департаменте Бени", - отметил он.

По данным управления гражданской авиации Боливии, пилот пропавшего самолета подал сигнал бедствия 30 апреля и больше не выходил на связь. В этот момент воздушное судно находилось в 109 км к северо-востоку от Тринидада, административного центра Бени.