​В Боливии при поджоге мэрии города Эль-Альто погибли шесть человек

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и более 10 получили ранения в среду в боливийском городе Эль-Альто в результате попытки захвата и поджога участниками акции протеста местной мэрии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным медиков из госпиталя Holandes, все погибшие сотрудники мэрии умерли в результате отравления продуктами горения.

Мексиканский Канал Televisa сообщает, что изначально мимо мэрии шла обычная демонстрация с требованием улучшить работу различных государственных институтов. Однако неожиданно группа людей бросилась в здание и начала громить его, затем оно было подожжено. Мэр Эль-Альто Соледад Чапетон обвинила в происшедшем сторонников экс-главы города, ныне сидящего в тюрьме, Эдгара Патаны.