​В Боливии при падении автобуса с горной дороги погибли 25 человек

Число погибших в результате падения в пропасть автобуса в Боливии возросло до 25, пострадали 24 человека.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.
Возможно, число жертв возрастет, сейчас в районе падения автобуса продолжается поисковая операция.
По данным полиции, водитель автобуса пытался обогнать грузовик, но не справился с управлением, машина упала с высоты 300 метров. Сейчас проводится расследование, выясняются все детали произошедшего.
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