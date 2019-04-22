​В Боливии при падении автобуса с горной дороги погибли 25 человек

Число погибших в результате падения в пропасть автобуса в Боливии возросло до 25, пострадали 24 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.

Возможно, число жертв возрастет, сейчас в районе падения автобуса продолжается поисковая операция.

По данным полиции, водитель автобуса пытался обогнать грузовик, но не справился с управлением, машина упала с высоты 300 метров. Сейчас проводится расследование, выясняются все детали произошедшего.