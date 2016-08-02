​В Боливии конфискованы 7,5 тонны кокаина

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Боливии конфисковали 7,5 тонны кокаина, предназначавшегося для сбыта на черном рынке в США.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник глава спецподразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Боливии (FELCN) Сантиаго Дельгадильо.

"В США наркотик стоил бы $50 тысяч за килограмм, то есть, в общей сложности $379 млн", - сказал он журналистам. В ходе операции, подготовка к которой велась 10 месяцев, были задержаны три человека.

По словам Дельгадильо, партию кокаина удалось перехватить на пропускном пункте на границе с Чили.

С начала года правоохранительные органы Боливии изъяли более 22,5 тонны кокаина. В прошлом году за 12 месяцев были конфискованы 20,6 тонны.