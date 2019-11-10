 Наверх

В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса

​В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Мо

Более 380 человек пострадали в Боливии за 19 дней протестов, начавшихся после победы Эво Моралеса на президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает издание Pagina Siete со ссылкой на кабинет уполномоченного по правам человека.

Протесты в Боливии вспыхнули после подсчета голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день.

По подсчетам омбудсмена, в период с 21 октября по 8 ноября в различных городах Боливии пострадали 383 человека - 325 мужчин и 58 женщин. Пострадавшие получили ранения в ходе столкновений между сторонниками партии Моралеса и оппозиции.

Издание сообщает, что с начала протестов полиция задержала 195 человек. Прокуратура Боливии начала расследования против 40 человек, обвиняемых в нанесении ущерба государственной и частной недвижимости.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!