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В Болгарии зафиксировали очередной очаг птичьего гриппа

В Болгарии зафиксировали очередной очаг птичьего гриппа Очередной очаг птичьего гриппа зафиксировали в Болгарии.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 21:59
В Болгарии зафиксировали очередной очаг птичьего гриппа

Очередной очаг птичьего гриппа зафиксировали в Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщило Болгарское агентство по безопасности продуктов питания (БАБПП).

Вирусное заболевание выявили на ферме в районе города Добрич в северо-восточной части страны, около 180 тыс. кур-несушек будут уничтожены.

В октябре БАБПП проинформировало об очагах заболевания в районе города Пазарджик, где находились около 170 тыс. кур-несушек, в районе города Велико-Тырново - около 395 тыс. птиц и в районе Хасково - около 40 тыс. кур.

В радиусе 3 км от нового очага заражения проводятся профилактические и карантинные мероприятия, на всех фермах усилен ветеринарный контроль. В 10-километровой зоне введено наблюдение. Запрещена перевозка птиц и произведенных из них продуктов. Все находящиеся на фермах птицы будут уничтожены.

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