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В Болгарии во время наводнения погибли два человека, трое пропали без вести

В Болгарии во время наводнения погибли два человека, трое пропали без вести Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии из-за наводнения, вызванного проливными дождями.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 00:39
В Болгарии во время наводнения погибли два человека, трое пропали без вести

Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии из-за наводнения, вызванного проливными дождями.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Николай Денков.

"В настоящее время поступили сигналы о трех пропавших без вести, два человека погибли. В настоящее время информация уточняется, но несколько человек в Царево точно погибли", - сказал Денков.

Премьер-министр призвал граждан в ближайшие 48 часов не купаться в море, так как оно "исключительно опасно, грязное и бурное". В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Районы Царево и Лозенец наиболее серьезно пострадали в результате наводнения, улицы прибрежных городов и сел были затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы. Также разрушены мосты и дороги.

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