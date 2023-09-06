В Болгарии во время наводнения погибли два человека, трое пропали без вести

Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии из-за наводнения, вызванного проливными дождями.

Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии из-за наводнения, вызванного проливными дождями.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Николай Денков.

"В настоящее время поступили сигналы о трех пропавших без вести, два человека погибли. В настоящее время информация уточняется, но несколько человек в Царево точно погибли", - сказал Денков.

Премьер-министр призвал граждан в ближайшие 48 часов не купаться в море, так как оно "исключительно опасно, грязное и бурное". В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Районы Царево и Лозенец наиболее серьезно пострадали в результате наводнения, улицы прибрежных городов и сел были затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы. Также разрушены мосты и дороги.