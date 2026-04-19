Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО-3

Коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент страны Румен Радев, одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в Болгарии.

Как передает Report, это следует из результатов экзитполов социологических служб, обнародованных в эфире местного телеканала BTV.

Согласно данным, за "Прогрессивную Болгарию" отдали свои голоса от 37,5% до 38,9% избирателей (оценки агентств Alpha Research и "Маркет линкс" соответственно).

На втором месте расположилась коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), за которую высказались от 15,4% до 16,2% проголосовавших. Третью строчку занял блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), набравший от 13,6% до 14,3%. Следом расположились "Движение за права и свободы" (7,5% - 8,4%), партия "Возрождение" (4,9% - 5,1%), а также коалиция "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые" (4,1% - 4,1%).

Явка на выборах составила порядка 47%, что соответствует примерно 3,1 млн избирателей.

18:33

Явка на парламентских выборах в Болгарии превысила 34%.

Как передает Report, это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"В голосовании на досрочных выборах в болгарский парламент 52-го созыва к 16:00 (17:00 по бакинскому времени) приняли участие 34,63% избирателей", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что активность избирателей превышает показатели предыдущих выборов примерно на 9%.

Эксперты прогнозируют, что активность на выборах 2026 года превысит 50%, в выборах примут участие около 3,3 млн избирателей.

08:34

В Болгарии началось голосование на досрочных выборах в парламент.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в 07:00 по местному (08:00 по бакинскому) времени по всей стране открылись свыше 12 тыс. избирательных участков. На большей части из них волеизъявление организовано с применением специальных машин для голосования.

Одновременно участки начали работу и за пределами страны. Для болгарских граждан за рубежом открыты 493 участка в 55 государствах. Первыми к голосованию приступили избиратели в Новой Зеландии.

Согласно официальным данным, право голоса имеют около 6,5 млн граждан. При этом, по прогнозам, участие в выборах могут принять порядка 3,3 млн человек.

В борьбе за места в 52-м Народном собрании участвуют 24 политических объединения - 14 партий и 10 коалиций. Всего на 240 депутатских мандатов претендуют 4 786 кандидатов.

Первые неофициальные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени.

Центральная избирательная комиссия заявила, что подготовка к выборам завершена в полном объеме, а процесс голосования организован в соответствии с международными стандартами.

07:38

В Болгарии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые стали уже восьмыми за последние пять лет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Главным претендентом на победу считается бывший президент страны Румен Радев, покинувший президентский пост в январе и вступивший в борьбу за формирование нового большинства.

Согласно последним предвыборным оценкам, политическая сила, связанная с Радевым, заметно опережает соперников и может получить около 35% голосов. Партия GERB бывшего премьера Бойко Борисова, по данным опросов, значительно отстает.

Напомним, предыдущее правительство ушло в отставку после декабрьских протестов против проекта бюджета, предусматривавшего повышение налоговой нагрузки и социальных взносов.