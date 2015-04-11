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    ​В Болгарии рухнул 11-этажный отель: в завалах найдены 4 тела

    Расследование обстоятельств происшествия продолжается, а руководитель работ арестован

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В четверг в болгарском курортном городе Варна обрушилось 11-этажное здание отеля "Вероника".

    Как передает Report со ссылкой на Корреспондент, причиной обрушения здания стало грубое нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ.

    Как сообщила пресс-служба полиции Варны, во время разбора завалов на месте рухнувшего отеля обнаружены тела четырех погибших.

    "Тело четвертого погибшего было обнаружено вчера ночью, его личность пока не установлена. Поисковая операция завершена", – сообщили в правоохранительных органах.

    Отметим, расследование обстоятельств происшествия продолжается, а руководитель работ арестован.

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