​В Болгарии рухнул 11-этажный отель: в завалах найдены 4 тела

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В четверг в болгарском курортном городе Варна обрушилось 11-этажное здание отеля "Вероника".

Как передает Report со ссылкой на Корреспондент, причиной обрушения здания стало грубое нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Как сообщила пресс-служба полиции Варны, во время разбора завалов на месте рухнувшего отеля обнаружены тела четырех погибших.

"Тело четвертого погибшего было обнаружено вчера ночью, его личность пока не установлена. Поисковая операция завершена", – сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, расследование обстоятельств происшествия продолжается, а руководитель работ арестован.