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В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы

В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии, поскольку все возможности сформировать новое правительство в рамках работы 49-го Народного собрания страны были исчерпаны.
Другие страны
28 марта 2024 г. 15:54
В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии, поскольку все возможности сформировать новое правительство в рамках работы 49-го Народного собрания страны были исчерпаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, представители партии "Есть такой народ" получили из рук президента Болгарии Румена Радева третий, заключительный мандат на право сформировать новое правительство страны и сразу вернули его главе государства неисполненным.

"Благодарим за доверие и понимаем трудную ситуацию в которую вас поставили ненужные изменения в конституции. То большинство, которое их приняло, вредно. Мы рады, что девятимесячная агония власти завершилась, нужно идти на выборы", - заявил представитель партии Ивайло Вылчев, возвращая мандат главе государства.

Он отметил, что немедленно приступит к встречам с потенциальными кандидатами на пост премьер-министра.

5 марта в рамках подготовки к плановой ротации, договоренности о которой были достигнуты между партией ГЕРБ - СДС и коалицией ПП - ДБ девять месяцев назад, премьер Николай Денков внес в парламент заявление об отставке, уже на следующий день депутаты Народного собрания приняли ее единогласно.

В соответствии с достигнутыми договоренностями новое правительство должна возглавить вице-премьер и министр иностранных дел Мария Габриэль, однако переговоры о будущем правительстве между ведущими политическими объединениями провалились, в чем лидеры политических объединений обвинили друг друга.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

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