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В Болгарии арестованы секретарь и советник президента

В Болгарии арестованы секретарь и советник президента Они задержаны на 24 часа
Другие страны
9 июля 2020 г. 16:44
В Болгарии арестованы секретарь и советник президента

Специальные службы арестовали секретаря по правовым вопросам и антикоррупции президента Болгарии Пламена Узунова. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, чиновник, который находился в отпуске, задержан на 24 часа, под конвоем в ближайшее время он будет доставлен в Софию.

Ранее сообщалось, что сегодня в кабинетах, в том числе в кабинете Узунова, в администрации президента Болгарии проводились обыски. А Государственное агентство национальной безопасности распространило сообщение о том, что секретарь президента был лишен доступа к секретной информации.

Главный прокурор республики Иван Гешев сообщил, что Узунов подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Позднее военная прокуратура сообщила о задержании на 24 часа и советника президента по вопросам обороны и безопасности Илия Милушева.

"Распоряжением МВД на 24 часа задержан бывший сотрудник Государственного разведывательного управления - советник президента республики. Первоначально он был допрошен в качестве свидетеля. После проведения компьютерно-технической экспертизы изъятого у него телефона было установлено, что в аппарате имеется информация, касающаяся государственного агентства технических операций. Он добровольно передал четыре документа, которые были нерегламентированно вынесены из разведывательного управления и содержали государственную тайну", - говорится в сообщении прокуратуры.

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