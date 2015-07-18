​В Бишкеке в перестрелке убиты шесть человек

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В четверг, 16 июля, в столице Кыргызстана Бишкеке произошли перестрелка и взрывы в районе частной застройки в полутора километрах от Дома правительства и парламента.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в перестрелке были убиты шесть человек, еще семеро были арестованы.

В пятницу, 17 июля, пресс-секретарь Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Рахат Сулайманов заявил корреспонденту агентства, что все убитые и задержанные были боевиками так называемого "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Это первое появление боевиков ИГИЛ на территории Кыргызстана.

По словам Сулайманова, террористы планировали два теракта. Один - на центральной площади Бишкека, где 17 июля собрались тысячи людей для молитвы в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Второй теракт боевики ИГИЛ планировали на российской авиабазе "Кант" в 20 километрах от Бишкека.