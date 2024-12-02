В Бишкеке таксисты протестуют против высокой комиссии “Яндекс Такси”

Более 50 водителей такси провели акцию протеста у центрального офиса “Яндекс Такси”, требуя снизить комиссию сервиса, которая составляет 21%.

Более 50 водителей такси провели акцию протеста у центрального офиса “Яндекс Такси” в Бишкеке, требуя снизить комиссию сервиса, которая в Кыргызстане составляет 21%.

Как передает Report со ссылкой на “Интерфакс”, участники акции выразили недовольство высоким процентом, удерживаемым агрегатором. По их словам, условия работы становятся все более обременительными.

Протесты совпали с сообщением Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана о подозрении компании “Яндекс Такси” в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 30 ноября в офисах компании и ее партнеров прошли обыски.