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В Бишкеке таксисты протестуют против высокой комиссии “Яндекс Такси”

В Бишкеке таксисты протестуют против высокой комиссии “Яндекс Такси” Более 50 водителей такси провели акцию протеста у центрального офиса “Яндекс Такси”, требуя снизить комиссию сервиса, которая составляет 21%.
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2 декабря 2024 г. 19:20
В Бишкеке таксисты протестуют против высокой комиссии “Яндекс Такси”

Более 50 водителей такси провели акцию протеста у центрального офиса “Яндекс Такси” в Бишкеке, требуя снизить комиссию сервиса, которая в Кыргызстане составляет 21%.

Как передает Report со ссылкой на “Интерфакс”, участники акции выразили недовольство высоким процентом, удерживаемым агрегатором. По их словам, условия работы становятся все более обременительными.

Протесты совпали с сообщением Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана о подозрении компании “Яндекс Такси” в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 30 ноября в офисах компании и ее партнеров прошли обыски.

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