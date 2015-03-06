В Берлине завершилась встреча замминистров иностранных дел "нормандской четверки"

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Берлине завершилась встреча заместителей министров иностранных дел "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина). Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, встреча проходила в германском внешнеполитическом ведомстве за закрытыми дверями и продолжалась более пяти часов. Россию представлял статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

В ближайшее время он проинформирует журналистов об итогах переговоров.

На встречу были приглашены также представители ОБСЕ, в том числе спецпредставитель в Контактной группе Хайди Тальявини и глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине Эртугрул Апакан.

Как сообщал ранее Карасин, представители ОБСЕ должны были проинформировать "четверку" о графиках реализации минских договоренностей от 12 февраля, в том числе отвода тяжелых вооружений как Киева, так и ДНР, и ЛНР.