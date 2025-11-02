В Берлине закрывают крупнейший центр приема беженцев из Украины

В Германии решили закрыть крупнейший центр для украинских беженцев, который находится на территории бывшего аэропорта "Тегель".

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

Центр, как указывает издание, стал временным домом для тысяч украинских беженцев, однако власти планируют превратить его в новый городской район. Они сообщили, что количество новоприбывших украинцев уменьшилось, и для них будут создавать меньшие, децентрализованные места проживания.

В последние недели лета украинцев начали активно переселять в другие приюты Берлина, чтобы до конца этого года полностью освободить центр.

Ранее в "Тегеле" проживало более пяти тысяч беженцев, однако сейчас их количество сократилось до около полутора тысяч человек. В дальнейшем их переселят в другие приюты, в частности в помещении аэропорта "Темпельгоф" и общежития в разных районах города.

"Тегель" много критиковали из-за перенаселения и сложных условий проживания для беженцев. Люди проживали во временных помещениях и палатках, некоторые из них годами.

"Децентрализованное размещение означает распределение нагрузки между районами и создание хороших соседских отношений", - заявила сенатор по вопросам труда и интеграции Канзель Кицильтепе.

Подготовительные работы по превращению аэропорта "Тегель" в новый жилой район уже начались. Старт активного строительства запланирован на 2026 год.