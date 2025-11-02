Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Берлине закрывают крупнейший центр приема беженцев из Украины

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 20:49
    В Берлине закрывают крупнейший центр приема беженцев из Украины

    В Германии решили закрыть крупнейший центр для украинских беженцев, который находится на территории бывшего аэропорта "Тегель".

    Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

    Центр, как указывает издание, стал временным домом для тысяч украинских беженцев, однако власти планируют превратить его в новый городской район. Они сообщили, что количество новоприбывших украинцев уменьшилось, и для них будут создавать меньшие, децентрализованные места проживания.

    В последние недели лета украинцев начали активно переселять в другие приюты Берлина, чтобы до конца этого года полностью освободить центр.

    Ранее в "Тегеле" проживало более пяти тысяч беженцев, однако сейчас их количество сократилось до около полутора тысяч человек. В дальнейшем их переселят в другие приюты, в частности в помещении аэропорта "Темпельгоф" и общежития в разных районах города.

    "Тегель" много критиковали из-за перенаселения и сложных условий проживания для беженцев. Люди проживали во временных помещениях и палатках, некоторые из них годами.

    "Децентрализованное размещение означает распределение нагрузки между районами и создание хороших соседских отношений", - заявила сенатор по вопросам труда и интеграции Канзель Кицильтепе.

    Подготовительные работы по превращению аэропорта "Тегель" в новый жилой район уже начались. Старт активного строительства запланирован на 2026 год.

    Германия беженцы Берлин

    Последние новости

    21:08

    Нехватка диспетчеров из-за шатдауна повысила риски для перелетов в США

    Другие страны
    20:49

    В Берлине закрывают крупнейший центр приема беженцев из Украины

    Другие страны
    20:37

    Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 10-го тура

    Футбол
    20:27
    Фото

    Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в декабре - ГРАФИК

    Энергетика
    20:20
    Фото

    В рамках Art Weekend представлен инклюзивный танцевальный спектакль "Сколько достаточно?"

    Kультурная политика
    20:13

    Белый дом готовит запасные планы на случай отмены пошлин Верховным судом

    Другие страны
    19:56
    Видео

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Армении возросло до 30 - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:41

    Бессент: США намерены свести на нет зависимость от китайских редкоземов

    Другие страны
    19:23

    Украина получила от Германии зенитные ракетные комплексы Patriot

    Другие страны
    Лента новостей