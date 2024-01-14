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В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали десятки человек

В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали десятки человек Не менее 20 полицейских пострадали в ходе столкновений на демонстрации в столице ФРГ, которую организовали различные организации левого толка.
Другие страны
14 января 2024 г. 22:13
В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали десятки человек

Не менее 20 полицейских пострадали в ходе столкновений на демонстрации в столице ФРГ, которую организовали различные организации левого толка.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

На акцию, которую левые проводят ежегодно в середине января в берлинском районе Лихтенберг, пришли около 3 тыс. человек. Среди пострадавших не только полицейские, но и демонстранты. Восемь из них госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.

Уточняется, что участники акции высказывались в поддержку Йемена, а также "требовали прекратить поставки оружия" в Украину.

Демонстранты также скандировали лозунги в поддержку Палестины. Именно в этот момент полиция остановила шествие и начались стычки. Агрессивно настроенные демонстранты набросились на полицейских с флагштоками.

Мероприятие проводилось в память о лидерах немецкого рабочего движения Карла Либкнехта и Розы Люксембург, убитых в 1919 году. Левая партия со своей стороны организовала возложение венков на расположенном в Лихтенберге мемориале.

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