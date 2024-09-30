В Берлине прошла встреча президентов ФРГ и Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Германию провела встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Германию провела встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в канцелярии президента Германии.

Согласно информации, в ходе встречи он поблагодарил Зурабишвили за ее проевропейскую позицию, однако в то же время выразил обеспокоенность регрессом Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.

"Правительство Грузии ставит под угрозу историческую возможность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зурабишвили "выступила против курса правительства" и "поддерживает оппозицию в своей стране".

Ранее, 27 сентября, президент Грузии посетила Париж, а 29 сентября она встретилась в Берлине с представителями грузинской диаспоры. 1 октября Зурабишвили примет участие в Варшавском форуме безопасности.