В Берлине прошла встреча президентов ФРГ и Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Германию провела встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в канцелярии президента Германии.
Согласно информации, в ходе встречи он поблагодарил Зурабишвили за ее проевропейскую позицию, однако в то же время выразил обеспокоенность регрессом Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.
"Правительство Грузии ставит под угрозу историческую возможность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зурабишвили "выступила против курса правительства" и "поддерживает оппозицию в своей стране".
Ранее, 27 сентября, президент Грузии посетила Париж, а 29 сентября она встретилась в Берлине с представителями грузинской диаспоры. 1 октября Зурабишвили примет участие в Варшавском форуме безопасности.