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В Берлине могут снять ограничения на 19 мая

В Берлине могут снять ограничения на 19 мая "Пускать на уличные террасы ресторанов и кафе будут лишь тех, кто переболел COVID-19, сделал прививку или имеет отрицательный тест"
Другие страны
11 мая 2021 г. 16:25
В Берлине могут снять ограничения на 19 мая
Михаэль Мюллер

Новый этап снятия ограничений, принятых в связи с коронавирусом, в Берлине может начаться уже с середины следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник бургомистр германской столицы Михаэль Мюллер.

"Если все будет продолжаться как сейчас, то общегерманские ограничительные правила будут сняты 19 мая", - сказал он. Сначала, по его словам, будет отменен ночной комендантский час и будут разрешены групповые занятия спортом. "А с 21 мая будет возможно открытие уличных точек гастрономии", - добавил градоначальник. Пускать на уличные террасы ресторанов и кафе будут лишь тех, кто переболел COVID-19, сделал прививку или имеет отрицательный тест.

С середины июня при сохранении благоприятной ситуации могут открыться гостиницы для туристов, добавил Мюллер.

Начинать снимать ограничения федеральным землям можно при условии, если на протяжении пяти рабочих дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 100 из расчета на 100 тыс. населения. Если статистика превысит этот порог, то отсчет должен начинаться заново.

Рестораны закрыты для посещения почти во всей Германии с осени прошлого года. Сейчас в стране действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи.

В Германии прирост новых случаев коронавируса сокращается на протяжении нескольких недель. Некоторые регионы в середине - конце мая откроют уличные рестораны и гостиницы для некоторых групп населения.

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