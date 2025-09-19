Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 16:46
    В Берлине эвакуировали 10 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

    В Берлине нашли две бомбы времен Второй мировой войны. Одну из них готовятся утилизировать.

    Как передает Report, об этом пишет газета Spiegel заявил представитель берлинской полиции.

    "Опасности больше нет. Бомбу не нужно обезвреживать", - сказал он.

    Уточняется, что ее обнаружили во время строительных работ на реке Шпрее недалеко от популярного среди туристов рыбацкого острова. В результате судоходство по реке было прервано. По данным полиции, около десяти тысяч жителей человек были вынуждены покинуть свои дома.

    Второй снаряд нашли в районе Митте.

    Берлин Германия бомба эвакуация неразорвавшийся снаряд

