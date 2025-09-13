В Белом доме заявили о внутреннем терроризме в США из-за убийства Кирка

Демократы в США продвигают радикальную риторику, которая разжигает в стране внутренний терроризм.

Как передает Report, такое мнение в связи с убийством политического активиста Чарли Кирка выразил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Риторика демократов, их сторонников, экспертов на протяжении последних десяти лет была направлена на уничтожение президента Дональда Трампа, республиканцев, движения MAGA (Make America Great Again - ред.), "Сделаем Америку вновь великой", чиновников Трампа. Это осознанная радикализация, они понимают, что делают. Многие наши университеты превратились в инкубаторы для экстремизма, они стали синонимом медресе для джихадизма. В последние несколько дней мы видели в социальных сетях публикации госслужащих, сотрудников Пентагона, преподавателей, профессоров, работников здравоохранения, медсестер, которые радовались убийству Чарли Кирка. Это радикалы, это движение внутреннего терроризма в нашей стране", - сказал Миллер в интервью телеканалу Fox News.

Миллер добавил, что незадолго до своей смерти Кирк обсуждал с ним необходимость бороться с радикальными левыми организациями в США. "И мы будем делать это при президенте Трампе. Мы сделаем все необходимое, чтобы устранить организации, которые разжигают беспорядки, способствуют росту терроризма и прибегают к бессмысленному насилию", - заключил чиновник.