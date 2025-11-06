В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не планирует наносить удары по территории Венесуэлы и не имеет юридических обоснований для атак на какие-либо наземные цели в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщили источники, знакомые с закрытым брифингом для конгрессменов, проведенным госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и сотрудником Управления юридического советника Белого дома.

В ходе секретного заседания законодателям сообщили, что заключение, вынесенное Управлением юридического советника Министерства юстиции для обоснования ударов по предполагаемым судам, перевозящим наркотики, не допускает нанесения ударов по самой Венесуэле или каким-либо другим территориям.

Источники отметили, что распоряжение, положившее начало военной операции США против наркоконтрабандных судов в сентябре, также не распространяется на наземные цели.

При этом администрация Трампа добивается от Министерства юстиции отдельного юридического заключения, которое позволило бы проводить такие удары без одобрения Конгресса, однако, по словам источников, решения о нанесении атак по территории Венесуэлы пока не принято.